Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Καλιφόρνια

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Σάντα Κλαρίτα στην Καλιφόρνια μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς σε σχολείο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ τουλάχιστον 6 άτομα (ενδεχομένως και 7) έχουν δεχθεί πυρά.

Η τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας αναφέρει ότι ο δράστης ή οι δράστες διαφεύγουν.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη του Λος Άντζελες οι αρχές αναζητούν άτομο ασιατικής καταγωγής που είναι μαυροφορεμένο.

Μια μαθήτρια είπε ότι καθόταν με φίλους της δίπλα στην βιβλιοθήκη όταν άκουσε πυροβολισμούς και τότε άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Η περιοχή όπου στεγάζονται και άλλα σχολεία μεταξύ των οποίων και ένα Δημοτικό, έχει αποκλειστεί.

Highlands Elementary and Rosedale Elementary in Santa Clarita Valley are also on lockdown. Watch KTLA's live coverage: https://t.co/9cX2rH5GH9 pic.twitter.com/L80JMEP86Z

— KTLA (@KTLA) 14 Νοεμβρίου 2019