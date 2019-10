Γιατί οι ΗΠΑ επέλεξαν να ισοπεδώσουν το κρησφύγετο του Μπαγκντάντι

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στην δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων κατά του κρησφύγετου του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι στην Συρία.

Η επιδρομή έγινε το περασμένο Σάββατο και πρόκειται για τη δημοσίευση ενός βίντεο από αέρος σε γκρίζο και μαύρο φόντο, το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα.

Στο βίντεο αυτό διακρίνονται ομάδες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων να πλησιάζουν στο κρησφύγετο, ενώ αμερικανικά μαχητικά πραγματοποιούν επίθεση, κατά ενόπλων σε μικρή απόσταση.

Το πιο δραματικό πλάνο καταγράφει μία στήλη μαύρου καπνού να ανυψώνεται από το έδαφος κι αφού οι αμερικανικές βόμβες είχαν ισοπεδώσει του κρησφύγετο του Μπαγκντάντι.

BREAKING: Pentagon releases new images and video of raid that led to the death of ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. More tonight with @IanPannell . https://t.co/vZdbdPGr3G pic.twitter.com/iVX3zBDfjl

«Μοιάζει πολύ να είναι ένας χώρος στάθμευσης με μεγάλες λακκούβες», δήλωσε ο στρατηγός των Πεζοναυτών Κένεθ Μακένζι, διοικητής της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο οποίος έχει και την ευθύνη των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο στρατηγός ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους του πενταγώνου, δήλωσε ότι η ιδέα της ισοπέδωσης του κρησφύγετου του Μπαγκντάντι υλοποιήθηκε «τουλάχιστον για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει κάποιο σημείο που θα τον θυμίζει κατά οποιονδήποτε τρόπο».

«Πρόκειται για ένα τμήμα του εδάφους» είπε ο στρατηγός.

Ο Μακένζι δήλωσε πως κατά την άποψή του, ο Μπαγκντάντι πήρε δύο μικρά παιδιά μαζί του στο τούνελ και όχι τρία παιδιά, όπως αρχικά εκτιμούσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Τα δύο παιδιά εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μικρότερης των 12 ετών και τα δύο σκοτώθηκαν από την έκρηξη, όπως είπε ο ίδιος.

Ο στρατηγός παρουσίασε τον Μπαγκντάντι ως απομονωμένο στο κρησφύγετο του στην Συρία, περίπου σε απόσταση 6,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, δηλώνοντας ότι οι μαχητές άλλων ανταρτικών ομάδων που δρούσαν σε κοντινή απόσταση, δεν γνώριζαν για την παρουσία του εκεί.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 Οκτωβρίου 2019