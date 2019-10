Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο της επιχείρησης κατά του αλ Μπαγκντάντι

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο το οποίο τραβήχτηκε από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και δείχνει την επιχείρηση κατά του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Στο απόσπασμα φαίνεται μια πάνοπλη ομάδα στρατιωτικών να κατευθύνεται προς το κτίριο όπου βρισκόταν ο αλ Μπαγκντάντι.

Ο αρχηγός του Ισλαμικού κράτους προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας σε ένα τούνελ και έχοντας μαζί του τρία από τα παιδιά του. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι αμερικανικές δυνάμεις ζήτησαν από τον Μπαγκντάντι να παραδοθεί, κάτι που όμως αρνήθηκε.

Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε στο γιλέκο του και αυτοκτόνησε παίρνοντας μαζί του στον θάνατο και τα παιδιά του.

#BREAKING #US army has published a video from the operation to kill #ISIS leader Al Baghdadi pic.twitter.com/MSuTSit6Wi

— Guy Elster (@guyelster) 30 Οκτωβρίου 2019