Το τέλος του αρχηγού του ISIS, το χρονικό και η επόμενη ημέρα

Τέλος εποχής σηματοδοτεί για το Ισλαμικό Κράτος ο θάνατος του ισχυρού άνδρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, ο οποίος έπεσε νεκρός την Κυριακή στη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη βορειοδυτική Συρία.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιοποιώντας πολλές λεπτομέρειες για την υπόθεση και χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς.

«Ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι είναι νεκρός» δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή, στη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας πως ο Μπαγκντάντι ανατίναξε το «γιλέκο» του που ήταν γεμάτο εκρηκτικά και πως πέθανε «σαν σκυλί» και «σαν δειλός».

Σύμφωνα με το BBC, κατά την αμερικανική επιχείρηση στο κρησφύγετο το αλ Μπαγκντάντι συνελήφθησαν δύο άνδρες, οι οποίοι κρατούνται.

Η σορός του αλ Μπαγκντάντι ερρίφθη στη θάλασσα και, σύμφωνα με τον αρχηγό των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων Mark Milley, φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση είναι στη διαδικασία «αποχαρακτηρισμού».

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως διάδοχος του Μπαγκντάντι στην κεφαλή της οργάνωσης αναδέιχθηκε ο Χατζί Αμπντουλάχ αλ Αφάρι, με το ψευδώνυμο Αμπντουλάχ Καρντάς, αξιωματικός του στρατού κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Σαντάμ Χουσεΐν.

Ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη βορειοδυτική Συρία.

Η περιγραφή των γεγονότων, όπως τα παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος:

-Οι ΗΠΑ άρχισαν να λαμβάνουν πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τη θέση του Μπαγκντάντι, πριν από έναν μήνα, μεταξύ άλλων κάποιες «χρήσιμες» πληροφορίες από τους Κούρδους, είπε ο Τραμπ. Οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών κατάφεραν να εντοπίσουν την ακριβή τοποθεσία που βρισκόταν ο επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης πριν από δύο εβδομάδες, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε για τη σχεδιαζόμενη επιδρομή πριν από τρεις ημέρες. Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι ΗΠΑ έπρεπε να εξασφαλίσουν την άδεια της Ρωσίας για να πετάξουν στον εναέριο χώρο της. Όπως ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη φύση της επιχείρησης στη Ρωσία, είπε, ωστόσο, σε Ρώσους αξιωματούχους ότι θα τους «άρεσε».

-Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο γύρω στις 04.30 το απόγευμα τοπική ώρα έπειτα από ένα παιχνίδι γκολφ στη Βιρτζίνια, βάσει του επίσημου προγράμματός του. Γύρω στις 5 το απόγευμα, συναντήθηκε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων του Λευκού Οίκου Situation Room με τον αντιπρόεδρο της χώρα Μάικ Πενς, τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Έσπερ, τον σύμβολο εθνικής ασφαλείας Ρόμπερτ Ο Μπράιαν και άλλους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών. Παρακολούθησαν ζωντανά την επιχείρηση «σαν να βλέπεις ταινία», περιέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

-Λεπτά αφότου συναντήθηκαν, Αμερικανοί στρατιώτες και στρατιωτικοί σκύλοι απογειώθηκαν με 8 ελικόπτερα από μια άγνωστη στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η επιχείρηση διοργανώθηκε από μια αεροπορική βάση στο δυτικό Ιράκ. Η χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της Ιντλίμπ στη Συρία είχε τη συνδρομή ενός στρατιωτικού αεροσκάφους και πλοίων, σημείωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους. Οι στρατιώτες είχαν επίσης ένα στρατιωτικό ρομπότ, το οποίο τελικά δεν χρησιμοποίησαν.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019