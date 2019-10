Εντυπωσιακές εικόνες από το χωράφι που δεν θέλει... Brexit

Ακτιβιστές κατά του Brexit όργωσαν σε ένα αγρόκτημα στη νότια Αγγλία με τεράστια γράμματα το σύνθημα: «Η Βρετανία τώρα θέλει να παραμείνει», την ώρα που το διαζύγιο της χώρας από την ΕΕ κρέμεται από μία κλωστή.

Η οργάνωση Led by Donkeys έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που τράβηξε από ελικόπτερο στις οποίες φαίνεται ένα τρακτέρ να βάζει τις τελευταίες πινελιές στα γράμματα του συνθήματος, που φτάνουν τα 40 μέτρα μήκος.

Το χωράφι όργωσαν ακτιβιστές σε αγρόκτημα το οποίο ανήκει σε γεωργό που τάσσεται κατά του Brexit στην ύπαιθρο του Ουίλτσαϊρ στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Στο βίντεο εμφανίζεται και μία ψηφοφόρος, η Λίζα, η οποία δηλώνει ότι το 2016 είχε ταχθεί υπέρ του Brexit, όμως πλέον έχει αλλάξει γνώμη.

«Οι άνθρωποι μου λένε ότι 17,4 εκατομμύρια ψήφισαν υπέρ αυτού και αυτό θέλουν. Είμαι μία από τα 17,4 εκατομμύρια και δεν είναι αυτό που θέλω, δεν είναι αυτό το οποίο ψήφισα. Θέλω πίσω την ψήφο μου. Μου έκλεψαν την ψήφο μου και την θέλω πίσω», τονίζει.

The will of the people has changed

