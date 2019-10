Νεκρός από μαχαίρι έξω από μετρό κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ

Ένας άντρας έχει πέσει νεκρός έξω από σταθμό του μετρό κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ωστόσο, ο άντρας ήταν ήδη νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός είναι νεαρός.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για επίθεση με μαχαίρι ή για αυτοκτονία. Ωστόσο, αναζητείται μία 14χρονη για το περιστατικό.

Police say a juvenile male was stabbed at the Capitol South Metro Station, which is half a block from the Cannon House office building.

He was not breathing after police arrived. pic.twitter.com/SWMnIlmgJg

