Έκρηξη σε ιρανικό τάνκερ στη Σαουδική Αραβία

Έκρηξη σημειώθηκε σε ιρανικό τάνκερ που ανήκει στην κρατική εταιρεία του Ιράν (NIOC) στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ISNA από την έκρηξη ξέσπασε φωτιά στο πλοίο.

Το Russia Today, επικαλούμενο τοπικά Μέσα, αναφέρει ότι «το περιστατικό αντιμετωπίζεται σαν τρομοκρατική ενέργεια».

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που κατέστρεψε δύο δεξαμενές του πλοίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

???????? Iranian oil tanker #Sinopa was hit by an explosion in the red sea near Jeddah, Saudi Arabia, where experts on board the vessel likely that the explosion was the result of a terrorist act. pic.twitter.com/Susi7X0wuG

— INTELSky (@Intel_Sky) 11 Οκτωβρίου 2019