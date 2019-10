Άντρας περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό έξω από το Κοινοβούλιο στο Λονδίνο

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε και κρατεί άνδρα που περιλούστηκε με υγρό που έμοιαζε με βενζίνη έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο.

«Ένας άνδρας δίπλα μου στις πύλες του Κοινοβουλίου φαίνεται ότι περιλούστηκε με κάτι που μύριζε σαν βενζίνη», έγραψε στο Twitter ο βουλευτής Χιου Μέριμαν. «Απίστευτα θαρραλέα αντίδραση της αστυνομίας που τώρα τον συνδράμει».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άνδρας κρατείται, αφού περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό.

«Ο άνδρας, που κρατούσε αναπτήρα, ψεκάστηκε με πυροσβεστήρα. Δεν υπήρξε εμπρησμός και ο άνδρας κρατείται» στο πλαίσιο του νόμου περί Ψυχικής Υγείας.

Man next to me at Parliament’s carriage gates appears to have poured (what smells like) petrol on himself. Incredibly brave response from police, who are now helping him.

— Huw Merriman (@HuwMerriman) October 1, 2019