Συναγερμός στην Ουάσινγκτον, ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμα πέντε τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που έπεσαν σήμερα στους δρόμους της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Δεν είναι ακόμα σαφές, όπως σημειώνει το Reuters, εάν ο δράστης έχει συλληφθεί, ωστόσο πηγή από την αστυνομία ανέφερε πως πλέον το περιστατικό έχει λήξει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι πέντε τραυματίες αναμένεται να αναρρώσουν και δεν απειλείται η ζωή τους.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη συνοικία Columbia Heights, σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας υπήρξε μεγάλη.

Seeing multiple reports of a shooting in the Columbia Heights area of Washington, DC with at least four people shot, possibly up to 6. Various tweets from possible witnesses describing what sounded like "automatic" gunfire. Video from the scene here: https://t.co/jsjgnUOWPX

