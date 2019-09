Μεγάλη έκρηξη και φωτιά σε κτίριο στο Λονδίνο

Ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε σε κτίριο στο νοτιοδυτικό Λονδίνο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτίριο της περιοχής Sherbrooke Way, στο Worcester Park. Στο σημείο έσπευσαν 20 οχήματα της Πυροσβεστικής με 125 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες.

Τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά. Σύμφωνα με την Guardian, υπήρχαν άνθρωποι στο κτίριο την ώρα που έγινε η έκρηξη, αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά για τραυματισμούς.

Firefighters are continuing to work hard at the challenging fire in #WorcesterPark. Our 999 control officers have taken 29 calls to the fire https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/iwmJjCj1Uu

— London Fire Brigade (@LondonFire) September 9, 2019