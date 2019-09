Σοκαριστικό τροχαίο με μηχανή που προσπαθεί να κάνει προσπέραση

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από τη σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, οι οποίες καταγράφηκαν σε δρόμο στην Κριμαία.

Το βίντεο κατέγραψε κάμερα που είχε τοποθετηθεί σε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν πίσω από τη μηχανή στις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η μηχανή φαίνεται να περνά στην αντίθεση λωρίδα προκειμένου να κάνει προσπέραση. Ένα αυτοκίνητο όμως έρχεται από την αντίθεση κατεύθυνση και η σύγκρουση που ακολουθεί είναι σφοδρή. Κομμάτια από τη μηχανή εκτοξεύονται στον αέρα και πέφτουν στον δρόμο.

Ο οδηγός δίνει μάχη να κρατήσει τον έλεγχο της μηχανής που αρχίζει να στριφογυρνά στο οδόστρωμα, αλλά οδηγός και επιβάτης βρίσκονται στο έδαφος.

Οι πληροφορίες της βρετανικής ιστοσελίδας αναφέρουν ότι δεν τραυματίστηκαν σοβαρά στο σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα.

This is why you should never overtake on a blind corner! ???? pic.twitter.com/k4XjmQFqHc

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 5, 2019