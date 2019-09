Δεκατετράχρονος σκότωσε πέντε μέλη της οικογένειάς του και τηλεφώνησε στην αστυνομία

Ένας 14χρονος σκότωσε με πιστόλι πέντε μέλη της οικογένειάς του τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πολιτεία Αλαμπάμα, ανέφερε η τοπική αστυνομία.

Ο έφηβος, αφού κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, «παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τα πέντε μέλη της οικογένειάς του στην κατοικία τους», έγραψε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λάιμστοουν, που βρίσκεται στα σύνορα με το Τενεσί, νότια του Νάσβιλ.

UPDATE: The two subjects in critical condition have died. The 14-year old caller was interviewed and confessed to shooting all five members of his family in the residence. He is currently assisting investigators in locating the weapon, a 9mm handgun that he said he tossed nearby.

