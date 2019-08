Τεράστια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό δύο σπηλαιολόγων

Περισσότεροι από 24 διασώστες προσπαθούν να σώσουν δύο σπηλαιολόγους που είναι εγκλωβισμένοι σε σπηλιά στην οροσειρά Τάτρα της Πολωνίας από το Σάββατο, όταν μία στενή σήραγγα πλημμύρισε κλείνοντάς τους την έξοδο.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης δήλωσε χθες Κυριακή ότι ακόμη δεν έχει καταστεί δυνατό να επικοινωνήσουν με τους δύο σπηλαιολόγους, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες καθώς είναι εκτεθειμένοι σε ακραίες συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι διασώστες ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά για να ανοίξουν δρόμο προκειμένου να φτάσουν στους δύο εγκλωβισμένους, όμως η διαδικασία δεν προμηνύεται γρήγορη.

«Ο μόνος τρόπος να τους φτάσουμε είναι μέσω μιας σειράς ιδιαίτερα περίπλοκων πυροτεχνικών ενεργειών», σχολίασε ο Γιαν Κριστόφ, επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας έρευνας και διάσωσης Τάτρα μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Διαθέτουμε τα απαραίτητα υλικά, αλλά ίσως πάρει χρόνο», πρόσθεσε. «Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια διαδικασία που ίσως κρατήσει ημέρες, αν όχι εβδομάδες», τόνισε.

Tatra Volunteer #Search and #Rescue (#TOPR) is searching for two #spelunkers who were separated from the rest of their team by #water while #exploring Wielka Śnieżna #Cave, the the longest and #deepest cave in the #Tatra #Mountains in #Poland#cavers

More:https://t.co/tTSVwKptxU pic.twitter.com/EoDUgEbHK7

— Poland In (@Polandin_com) 18 Αυγούστου 2019