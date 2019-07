Ελληνοαυστραλοί γονείς είδαν από κάμερα τον πυροβολισμό του γιου τους

Η υπόθεση του πυροβολισμού ενός 16χρονου Ελληνοαυστραλού μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Αδελαΐδα απασχολεί τις αρχές της Αυστραλίας.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ένας 16χρονος Ελληνοαυστραλός, που ονομάζεται Άλεξ Γάτης, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή Lockleys, στη νότια Αυστραλία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο νεαρός δέχθηκε χτυπήματα στο στομάχι, με την αστυνομία να ισχυρίζεται ότι άγνωστος άνδρας πυροβόλησε μέσα από το τζάμι, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά του.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, αλλά έχασε μέρος από τον σπλήνα και το πάγκρεας στο περιστατικό, όπως αναφέρει το 7news.com.au.

Και ενώ η υπόθεση είχε στραφεί στο ενδεχόμενο της επίθεσης από αγνώστους, στον μεγαλύτερο αδελφό του 16χρονου, ηλικίας 21 ετών, απαγγέλθηκε η κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από την αστυνομία.

Τη Δευτέρα το πρωί, η αστυνομία κλήθηκε σε ένα σπίτι στο Lockleys μετά από αναφορές για πυροβολισμούς εναντίον 16χρονου. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα από το παράθυρο και χτύπησε τον Άλεξ Γατής που βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Royal Adelaide Hospital.

Χθες τη νύχτα η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του αδελφού του Δημήτρη για την επίθεση. Επιπλέον ο 21χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και για αδικήματα σχετικά με όπλα.

Ο Δημήτρης Γατής δεν έκανε αίτηση για εγγύηση.

There has been a dramatic twist in the case of a teenage boy, shot through the window of his family's Lockleys home, with the victim's brother now a central part of the investigation. https://t.co/9SzVFhwozp @ElspethHussey7 #7NEWS pic.twitter.com/548NMurqWm

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) July 22, 2019