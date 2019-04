«Ο γάτος του Τζούλιαν Ασάνζ είναι ασφαλής»

Το WikiLeaks επιβεβαίωσε αργά το Σάββατο ότι ο Τζέιμς, ο γάτος του ιδρυτή του Τζούλιαν Ασάνζ, είναι ασφαλής και ο ιστότοπος ανήρτησε στο twitter βίντεο του ζώου να στέκεται μπροστά από μια οθόνη τηλεόρασης και να βλέπει τον ιδιοκτήτη του να συλλαμβάνεται από τις βρετανικές αρχές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η πρεσβεία του Ισημερινού στο Ηνωμένο Βασίλειου ανέφερε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik ότι ο γάτος του Ασάνζ δεν βρισκόταν από καιρό μέσα στο κτίριο της πρεσβείας καθώς τον είχαν πάρει βοηθοί του ιδρυτή του WikiLeaks.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο γάτος του Ασάνζ είναι ασφαλής. Ο Ασάνζ είχε ζητήσει από τους δικηγόρους του να τον πάρουν έπειτα από απειλές της πρεσβείας στα μέσα Οκτωβρίου. Θα επανενωθούν στην ελευθερία», ανέφερε στο twitter το WikiLeaks αργά το Σάββατο, αναρτώντας βίντεο του γάτου.

Ο 47χρονος Αυστραλός ιδρυτής του ιστοτόπου συνελήφθη την Πέμπτη από τη βρετανική αστυνομία μετά την έξωσή του από την πρεσβεία του Ισημερινού, μετά την άρση της επταετούς ασυλίας του από τους οικοδεσπότες του, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την απέλασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Twitter το WikiLeaks κατήγγειλε τον Ισημερινό ότι «απέσυρε παρανόμως το πολιτικό άσυλο που είχε δώσει στον Τζούλιαν Ασάνζ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», και ότι «κάλεσε» τη βρετανική αστυνομία στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9

— WikiLeaks (@wikileaks) 13 Απριλίου 2019