Με αργούς ρυθμούς η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου με τους 1.300 επιβάτες

Οι νορβηγικές αρχές συνεχίζουν έως αυτήν την ώρα την θεαματική επιχείρηση εκκένωσης με ελικόπτερα των περίπου 1.300 επιβαινόντων ενός κρουαζιερόπλοιου, που υπέστη μηχανική βλάβη, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Νορβηγίας.

Το πλοίο Viking Sky εξέπεμψε σήμα κινδύνου νωρίς το απόγευμα. Γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), 136 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στα ελικόπτερα ένας προς ένας, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του Κέντρου Διάσωσης της νότιας Νορβηγίας, ο Περ Φζελντ, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Breaking News:

A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.

The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.

The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X — Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) March 23, 2019

Οι επιβάτες προέρχονται από 16 διαφορετικές χώρες. Πολλοί από αυτούς είναι βρετανικής και αμερικανικής υπηκοότητας, επισήμανε ο Φζελντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση διάσωσης θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα. Στο πλοίο, «οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς» διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία κι η δεύτερη μηχανή του κρουαζιερόπλοιου, προκειμένου να μπορέσει να φύγει από το σημείο.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/tUBm6A04pN pic.twitter.com/BzRDcX9fuJ — Breaking Aviation News (@breakingavnews) March 23, 2019

Μεταξύ των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν, τρεις έχουν τραυματιστεί σοβαρά, μεταδίδουν νορβηγικά ΜΜΕ.

Στα πλάνα που προβάλλουν τοπικά ΜΜΕ διακρίνονται επιβάτες να επιχειρούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους παρά το γεγονός ότι το πλοίο τραντάζεται και τα έπιπλα μετακινούνται.

«Είχαμε καθίσει για να γευματίσουμε όταν άρχισε το πλοίο να τραντάζεται» αφηγήθηκε ο Αμερικανός Τζον Κάρι.

«Νερό άρχισε να μπαίνει στο πλοίο. Επικράτησε χάος» συνέχισε.