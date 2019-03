Μαραθώνια η επιχείρηση για την εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου με τους 1.300 επιβάτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των 1.300 επιβαινόντων του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου Viking Sky, το οποίο υπέστη μηχανική βλάβη σήμερα, εν μέσω θαλασσοταραχής, στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας.

Μόλις 87 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί με τη βοήθεια ελικοπτέρων έως τις 19:50 ώρα Ελλάδας με την επιχείρηση να αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξήγησε η εκπρόσωπος τύπου των υπηρεσιών διάσωσης Μποργκχίλντ Έλντοεν.

Οκτώ εκ των ανθρώπων που εγκατέλειψαν το πλοίο έχουν τραυματιστεί ελαφρά, όπως μεταδίδουν το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου περιέγραψαν τη στιγμή που οι μηχανές του πλοίου σταμάτησαν αλλά και την επιχείρηση εκκένωσής του.

«Τρώγαμε μεσημεριανό όταν το πλοίο άρχισε να τραντάζεται. Τα τζάμια στα παράθυρα έσπασαν και νερό εισήλθε στο εσωτερικό. Επικρατούσε χάος. Αλλά και το ταξίδι με το ελικόπτερο, θα ήθελα απλά να το ξεχάσω. Δεν ήταν καθόλου διασκεδαστικό» αφηγείται ο Αμερικανός Τζον Κάρι στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν έχω ξαναδεί τίποτα τόσο τρομαχτικό. Άρχισα να προσεύχομαι, προσευχήθηκα για την ασφάλεια όλων όσοι ήμασταν στο πλοίο» περιέγραψε από την πλευρά της μία επιβάτισσα, που έχει ήδη φθάσει στη στεριά, η Τζάνετ Τζέικομπ.

«Το ταξίδι με το ελικόπτερο ήταν τρομακτικό. Οι άνεμοι, ήταν σαν ανεμοστρόβιλος» σημείωσε.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/tUBm6A04pN pic.twitter.com/BzRDcX9fuJ

