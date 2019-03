Το μήνυμα Τουσκ για πιθανή μακρά παράταση στο Brexit

Να είναι ανοιχτό στο να δοθεί στη Βρετανία «μακρά παράταση» των συνομιλιών για το Brexit, εάν το Λονδίνο χρειάζεται χρόνο για να επανεξετάσει τη στρατηγική του για αποχώρηση από την ΕΕ, θα ζητήσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θα κάνω έκκληση στους 27 της ΕΕ να είναι ανοικτοί σε μια μακρά παράταση εάν η Βρετανία θεωρήσει ότι είναι απαραίτητη για να επανεξετάσει τη στρατηγική του για το Brexit και να συγκεντρώσει συναίνεση για αυτή» έγραψε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.

