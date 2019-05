Τι έγραψε πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης ο τελευταίος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του

Ο αμερικανός αστροναύτης Eugene Cernan ήταν ο τελευταίος γήινος που περπάτησε στη Σελήνη.

Επισκέφθηκε μάλιστα τον φυσικό μας δορυφόρο δύο φορές, ως μέλος των αποστολών του Apollo 10 και του Apollo 17, και έκανε και μερικά παράτολμα διαστημικά βήματα βγαίνοντας από το Gemini 9.

Ο Cernan δεν κρατιόταν να περπατήσει ξανά στο Φεγγάρι με το Apollo 17, καθώς η προηγούμενη αποστολή του είχε φτάσει πολύ κοντά. Τώρα ήταν ο πιλότος του διαστημοπλοίου και είπε μάλιστα κι αυτό το φοβερό σε συνέντευξη στη NASA το 2007: «Δεν υπήρχε περίπτωση να μην καλύψω όλη την απόσταση ως τη Σελήνη, ειδικά για μια δεύτερη φορά, και να αφήσω έναν υπολογιστή να με προσεδαφίσει στο Φεγγάρι»!

Ο Cernan και ο Harrison Schmitt προσσεληνώθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 1972, εκτέλεσαν τρεις αποστολές στη Σελήνη και με τις 22 ώρες και 6 λεπτά που παρέμειναν συνολικά εκτός σκάφους, έγραψαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σεληνιακή δραστηριότητα που έκανε ποτέ επανδρωμένη αποστολή.

Πριν επιστρέψει στο σκάφος όμως, ο Cernan οδήγησε το σεληνιακό όχημα κάνα μίλι μακριά, σύμφωνα με τις εντολές που είχε, ώστε να καταγράψει η βιντεοκάμερα την απογείωση του διαστημοπλοίου την επόμενη μέρα. Εκεί ήταν που γονάτισε και σκάλισε στη σεληνιακή σκόνη τα αρχικά της κόρης του Tracy, αυτό το «TDC», όπως της είχε υποσχεθεί και αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του «The Last Man on the Moon».

Επέστρεψε με το πλήρωμά του στη Γη στις 19 Δεκεμβρίου 1972, εγκατέλειψε τη NASA το 1976, έζησε μια γεμάτη ζωή και έφυγε από τον κόσμο στις 16 Ιανουαρίου 2017…