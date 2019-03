Οι ΗΠΑ αποσύρουν το διπλωματικό τους προσωπικό από τη Βενεζουέλα

Την πρόθεση των ΗΠΑ να αποσύρουν αυτή την εβδομάδα το διπλωματικό προσωπικό τους που απομένει στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αναφέροντας την απόφαση της 24ης Ιανουαρίου για αποχώρηση όλων των μελών οικογενειών των διπλωματών και τον περιορισμό του προσωπικού στο ελάχιστο, το αμερικανικό ΥΠΕΞ μιλά για «επιδεινούμενη κατάσταση» στη Βενεζουέλα και σημειώνει πως η παρουσία αμερικανικού διπλωματικού προσωπικού στην πρεσβεία έχει γίνει «περιορισμός» για την αμερικανική πολιτική.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δεν διευκρινίζεται πότε θα αποσυρθεί το προσωπικό από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας.

Την είδηση είχε γνωστοποιήσει μέσω Twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.

