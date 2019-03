Το σκοτεινό ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζάκσον έχει ήδη συνέπειες στη μουσική του

Μετά την προβολή του πρώτου μέρους του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», στο οποίο δύο ενήλικοι πλέον άνδρες υποστηρίζουν, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, πως ήταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν παιδιά, οι New York Times έγραψαν πως πιθανώς το φιλμ αυτό να αλλάξει την εικόνα που έχουμε για τον βασιλιά της ποπ.

Μια πρώτη συνέπεια καταγράφεται πάντως ήδη, σύμφωνα με τους Sunday Times, που γράφουν πως το ραδιοφωνικό δίκτυο BBC Radio 2 δεν θα μεταδίδει πια τραγούδια του.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός φέρεται να «αφαίρεσε αθόρυβα τη μουσική του “βασιλιά της ποπ” από τις λίστες αναπαραγωγής» λόγω των σοκαριστικών ισχυρισμών στο ντοκιμαντέρ, όπως αναμεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Στην ταινία παρουσιάζονται με λεπτομέρειες οι τρομακτικές κατηγορίες των Γούειντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής τους κακοποίησε σεξουαλικά, όταν ήταν παιδιά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και η τελευταία φορά που μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον ήταν στις 23 Φεβρουαρίου.

Η οικογένεια του Τζάκσον αρνείται τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο «Leaving Neverland» και το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία ανακοίνωσε νομικές ενέργειες εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού HBO.

Εν τω μεταξύ, το BBC ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει τη δική του ταινία για τον ποπ σταρ, που θα παρουσιαστεί αργότερα φέτος. Η ταινία με τίτλο «Michael Jackson: The Rise and Fall» (Μάικλ Τζάκσον: Η άνοδος και η πτώση) θα ρίξει φως στη ζωή και την καριέρα του τραγουδιστή. Στο ντοκιμαντέρ του BBC 2 ο Ζακ Περέτι εξερευνά τα παιδικά χρόνια του Τζάκσον στο Γκάρι της Ιντιάνα, τη δεκαετία του 1960, τα χρόνια στο οικογενειακό συγκρότημα «The Jackson 5» και τη σόλο μουσική καριέρα του, καθώς και τις μάχες που έδινε με τη φήμη και τον Τύπο και την προετοιμασία για την περιοδεία του «This Is It» πριν από τον θάνατό του.