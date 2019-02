Χάος στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου λόγω drone

Ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, λόγω της πτήσης drone πάνω από τις εγκαταστάσεις του, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου σήμερα.

Η πτήση drone πάνω από το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Γκάτγουικ του Λονδίνου, είχε προκαλέσει 36 ώρες χάους τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ οι πτήσεις ανεστάλησαν και στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι την περασμένη εβδομάδα, για τον ίδιο λόγο.

«Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση» έγραψε η διοίκηση του αεροδρομίου του Δουβλίνου στο Twitter.

For safety reasons we are temporarily suspending flight operations @DublinAirport due the confirmed sighting of a drone over the airfield. Passengers should contact their airline's website for flight updates. We will post updates here when they become available.

— Dublin Airport (@DublinAirport) 21 February 2019