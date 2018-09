Η παλαιότερη «ζυθοποιία» του κόσμου βρίσκεται στο Ισραήλ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο Ισραήλ μια τοποθεσία όπου πιστεύουν ότι παρασκευαζόταν ένα ποτό παρόμοιο με την μπίρα πριν από περίπου 13.000 χρόνια.

Η «ζυθοποιία» αυτή βρίσκεται στο σπήλαιο του Ρακεφέτ, στα νότια της Χάιφας (βόρειο Ισραήλ). Την εποχή του Νατούφιου Πολιτισμού (12.500-10.000 π.Χ., περίοδος που σηματοδοτείται από την εμφάνιση μόνιμων κοινοτήτων καλλιεργητών στη Μέση Ανατολή) το σπήλαιο αυτό ήταν νεκροταφείο για άνδρες και γυναίκες. Οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι το «ποτό» χρησίμευε για σπονδές.

«Αν δεν κάνουμε λάθος, έχουμε να κάνουμε με το παλαιότερο εργαστήριο παραγωγής αλκοόλ στον κόσμο» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάνι Ναντέλ, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφας και εκ των συγγραφέων ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of Archaeological Science: Reports».

