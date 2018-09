Ενός λεπτού σιγή στο Ευρωκοινοβούλιο για την τραγωδία στο Μάτι

Με δήλωση του προέδρου του Αντόνιο Ταγιάνι και ενός λεπτού σιγή, η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τον ελληνικό λαό, για την τραγωδία στο Μάτι, όπως έγραψε στο Twitter ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στην ανάρτησή του, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει:

«Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου εξέφρασε με δήλωση του Προέδρου του Αντ. Ταγιάνι και ενός λεπτού σιγή την αλληλεγγύη της προς τον ελληνικό λαό, για την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι. Θα ακολουθήσει απόψε, σε λίγες ώρες, συζήτηση για το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

«Ζήτησα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα και των πλημμυρών της Καλαβρίας. Στεκόμαστε δίπλα σε όλους εκείνους που έχουν πληγεί από αυτές τις τραγωδίες» αναφέρει και ο Αντόνιο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στο twitter.

Chiedo al Parlamento europeo un minuto di silenzio per le vittime di Genova, della piena del Raganello e degli incendi in Grecia. Siamo vicini a tutti coloro che sono stati colpiti da queste tragedie. @Europarl_IT

Al Parlamento europeo, in apertura della plenaria, un minuto di silenzio per le vittime di Genova, della piena del Raganello e degli incendi in Grecia. pic.twitter.com/x1Du9qSDlD

