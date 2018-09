Μια κακή κριτική για εστιατόριο οδήγησε σε ακραίες συμπεριφορές

Στις 19 Αυγούστου η Νταϊάνα Γουόλεϊ, μια γυναίκα με αναπηρία, επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στη Φλόριντα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Στο εστιατόριο αρνήθηκαν να την εξυπηρετήσουν και έτσι αναγκάστηκε να φύγει. Η κόρη της Μόνικα, επικοινώνησε με κατάστημα και μίλησε με υπαλλήλους για το περιστατικό, ενώ στη συνέχεια μπήκε στη σελίδα του εστιατορίου στο Facebook και έγραψε αρνητική κριτική.

«Είναι δικαίωμά μου να ενημερώσω τον κόσμο για την εμπειρία μου και το τι συνέβη στη μητέρα μου. Νομίζω ότι ο καθένας στη θέση μου θα έκανε το ίδιο», ανέφερε η Μόνικα στον τηλεοπτικό σταθμό WFTV. Παράλληλα ξεκίνησε μια καμπάνια δυσφήμισης του εστιατορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας τους υπαλλήλους για άσχημη συμπεριφορά προς την ανάπηρη μητέρα της.

Μόνο που η αρνητική κριτική έβαλε σε περιπέτειες την οικογένεια, καθώς ο γιος του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Μάικλ Τζόνσον έγινε έξαλλος.

Στις 20 Αυγούστου, πίνοντας μπύρες με τους συγκατοίκους του, Νόρμαλ Όβιλ και Τζέσε Μάρτιν αποφάσισαν να εκδικηθούν την οικογένεια. Βρήκαν στο διαδίκτυο τη διεύθυνση κατοικίας των Γουόλεϊ και την επισκέφθηκαν με το αυτοκίνητο με σκοπό όπως αναφέρει ένορκη κατάθεση, να «βλάψουν κάποιον» ή «να προκαλέσουν φθορά περιουσίας».

#Orlando man charged with firing into home after woman wrote negative restaurant review! We’ll hear from the man who says one of the bullets missed his head by only inches on #TV27at10 & #WFTVat11 @WFTV pic.twitter.com/9k9go5KdD0

— Ken Tyndall (@KenTyndallWFTV) September 1, 2018