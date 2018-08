Ο Τραμπ τα έβαλε με τον υπουργό Δικαιοσύνης του και με τα social media

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε και πάλι σήμερα στον υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του με τον οποίο είχε χθες μια ανταλλαγή λεκτικών πυρών, με τον Τζεφ Σέσιονς να απορρίπτει τις επαναλαμβανόμενες επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου.

Με μια ομοβροντία τουίτ που ανήρτησε την αυγή ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ένα μέρος του μηνύματος που έστειλε χθες ο Σέσιονς, το οποίο ερμηνεύθηκε ως μια ελάχιστα συγκαλυμμένη κριτική στις τακτικές επιθέσεις του προέδρου εναντίον του. Ο τελευταίος τον επικρίνει επειδή αυτοεξαιρέθηκε από την έρευνα που διεξάγει ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μιούλερ για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές, τον Μάρτιο του 2017. Αρμόδιος για την έρευνα αυτή ανέλαβε ο υφυπουργός Ροντ Ροζενστάιν.

«’Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα επηρεάζεται ανάρμοστα από πολιτικούς λόγους'. Τζεφ, είναι ΣΟΥΠΕΡ, αυτό θέλει όλος ο κόσμος, ρίξε λοιπόν μια ματιά σε όλη τη διαφθορά 'της άλλης πλευράς'», έγραψε ο Τραμπ, όπως μεταδίδουν το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παραθέτει στη συνέχεια τα παραδείγματα, θέτοντας κυρίως στο στόχαστρο τους πολιτικούς αντιπάλους του, όπως «το Ίδρυμα Κλίντον», «η παράνομη επιτήρηση της Εκστρατείας Τραμπ», όπως λέει, ή «η ρωσική συνωμοσία των δημοκρατικών».

«Προχώρα Τζεφ, μπορείς να το κάνεις, η χώρα περιμένει», καταλήγει.

Σε ένα τρίτο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στο αγαπημένο του μέσο, ο Τραμπ αντέδρασε στην ποινή φυλάκισης που επιφυλάχθηκε σε μια νεαρή Αμερικανίδα η οποία αποκάλυψε μια απόρρητη έκθεση για τη ρωσική πειρατεία στη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2016. Ευκαιρία να επιτεθεί, εκ νέου, σε έναν από τους ιστορικούς υποστηρικτές του.

Αυτή η ποινή είναι «’πραγματικά τίποτα' σε σύγκριση με εκείνο που έκανε η Χίλαρι Κλίντον! Τέτοια αδικία, Τζεφ», έγραψε.

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα εταιρίες που διαθέτουν ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι έχουν φιμώσει «εκατομμύρια ανθρώπους» σε μια πράξη λογοκρισίας, όπως την αποκάλεσε.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις εταιρίες. Την Πέμπτη (χθες) οι Facebook Inc., Twitter Inc. και Alphabet Inc. απομάκρυναν εκατοντάδες λογαριασμούς που συνδέονταν με μια φερόμενη ως επιχείρηση ιρανικής προπαγάνδας, ενώ το Facebook ‘κατέβασε’ μια δεύτερη εκστρατεία, η οποία, όπως είπε, συνδεόταν με τη Ρωσία.

«Οι Γίγαντες των Ιστοτόπων Κοινωνικής Δικτύωσης φιμώνουν εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, ακόμη κι αν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουν να ακούνε Ψευδείς Ειδήσεις όπως το CNN, που οι ακροαματικότητές του έχουν επιδεινωθεί σημαντικά. Ο κόσμος πρέπει να ανακαλύπτει τι είναι πραγματικό, και τι δεν είναι, χωρίς λογοκρισία!" έγραψε ο Τραμπ.