Του κατέστρεψαν το αμάξι για… απερίσκεπτο παρκάρισμα, λέει πως θα το ξανακάνει!

Είναι προφανώς άλλο πράγμα να αφήνεις σε κάποιον ένα σημείωμα στο αμάξι του αν έχει παρκάρει κάπου που δεν πρέπει και άλλο να του γράφεις με μπογιά!

Αυτό ακριβώς συνέβη στον 38χρονο Robert Soo, ο οποίος βρήκε το αμάξι του σε κακό χάλι όταν το άφησε σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στην Αγγλία.

Και λέει μάλιστα ότι ο βανδαλισμός του κόκκινου αυτοκινήτου του δεν τον πτοεί και θα το ξανακάνει, κι όλα αυτά για να μην πληρώσει το πάρκινγκ του αεροδρομίου.

Cars parked on Lownorth Road have been damaged over the bank holiday weekend. Having their tyres let down & ‘NO PARKING’ painted on the side of the vehicle. This behaviour is completely unacceptable and we will take positive action against anyone caught causing damage. Sgt K pic.twitter.com/85XH9p63sx

— GMP Wythenshawe (@GMPWythenshawe) 29 Μαΐου 2018