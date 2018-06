Μαθητές μάζεψαν χρήματα για να στηρίξουν τον δάσκαλό τους που κοιμόταν στο σχολείο

Ένας καθηγητής στη Βραζιλία δεν είχε πληρωθεί για δύο μήνες και αναγκαζόταν για τον λόγο αυτό να κοιμάται στο σχολείο. Αυτό έγινε γνωστό μεταξύ των μαθητών του, οι οποίοι αποφάσισαν να αναλάβουν... δράση για το θέμα.

Έτσι, μάζεψαν 400 δολάρια, σχεδόν όσο ο μισθός του εκπαιδευτικού, που το ίδιο διάστημα προσπαθούσε να είναι σωστός στις υποχρεώσεις του, τα οποία του τα άφησαν πάνω στο γραφείο του. Αυτό το σκηνικό συγκίνησε τον νεαρό καθηγητή, που ξέσπασε σε κλάματα.

Με τη σειρά τους, βλέποντας τον άνθρωπο που τους διδάσκει να λυγίζει μπροστά τους, έσπευσαν να του χαρίσουν και μια μεγάλη αγκαλιά.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

A teacher in Brazil was surprised with an AMAZING gesture by his students after they found out he was SLEEPING at the school due to not being paid for 2 months! pic.twitter.com/AfGUEB1Aeq

— RT (@RT_com) June 2, 2018