Αστυνομικός πυροβόλησε άνδρα στον καθεδρικό ναό του Βερολίνου

Γερμανός αστυνομικός πυροβόλησε έναν άνδρα στον Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου σήμερα, μετέδωσαν γερμανικά ΜΜΕ, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες που εκτυλίχθηκε το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί ενώ αποκλείουν την περιοχή περιμετρικά του καθεδρικού ναού και δύο ασθενοφόρα που έχουν σταθμεύσει στην είσοδο του ναού, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

«Σημειώθηκε ένας πυροβολισμός στον καθεδρικό ναό του Βερολίνου» δήλωσε μια εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

