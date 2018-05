Πυροβολισμοί σε γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ

Περιστατικό πυροβολισμών αναφέρθηκε σε γήπεδο γκολφ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαϊάμι, νωρίς σήμερα το πρωί. Όπως μεταδίδει το Reuters, ένας ύποπτος προσήχθη μετά τους πυροβολισμούς στο Trump National Doral Golf Club, θέρετρο ιδιοκτησίας του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter δεν υπήρξαν θύματα.

DPD responded to a shots fired call at the Trump National Golf Resort. Subject is in custody. No known Victims at this point. CP with media area at the parking lot of Carolina Ale house. More info to follow. Again, no known Victims at this time. No further threat. pic.twitter.com/vmNx0HcDph

— Doral Police Dept. (@DoralPolice) 18 May 2018