Το παράξενο «αξεσουάρ» που επέλεξε για την ημέρα της αποφοίτησής της

Μία νεαρή κοπέλα, η οποία φοιτούσε στο πανεπιστήμιο του Κεντ στο Οχάιο των ΗΠΑ, έχει τραβήξει τα τελευταία 24ωρα τα φώτα της δημοσιότητας με την επιλογή «αξεσουάρ» που έκανε για να παρευρεθεί στην τελετή της αποφοίτησής της.

Η 22χρονη Κέιτλιν Μπένετ θέλησε να κάνει μία ισχυρή δήλωση και έτσι πήγε στο χώρο της πανεπιστημιούπολης με ένα ισχυρό ημιαυτόματο όπλο και με μία ταμπέλα, η οποία είχε ένα όπλο σχεδιασμένο πάνω και έγραφε «ελάτε να το πάρετε».

Όπως μετέδωσε το Usa Today, η νεαρή πόσταρε τις φωτογραφίες της με το AR-10 στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter γράφοντας: «Τώρα που αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο του Κεντ μπορώ να οπλοφορώ στην πανεπιστημιούπολη. Θα έπρεπε να μπορώ να το κάνω και όσο ήμουν φοιτήτρια, ειδικά από τη στιγμή που 4 άοπλοι φοιτητές σκοτώθηκαν από την κυβέρνηση σε αυτό το κάμπους».

Η Μπένετ αναφερόταν στη δολοφονία 4 φοιτητών από τις αστυνομικές αρχές το 1970 και τον τραυματισμό άλλων 9. Επεσήμανε επίσης ότι η «Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος» θεσπίστηκε για να μπορούν οι Αμερικάνοι να προστατεύσουν τη ζωή τους από τις κυβερνήσεις.

«Χαίρομαι που οι φωτογραφίες έφτασαν στα πρωτοσέλιδα καθώς θεωρώ προσβλητικό το γεγονός ότι οι επισκέπτες στο πανεπιστήμιο μπορούν να οπλοφορούν αλλά οι φοιτητές όχι», δήλωσε η ακτιβίστρια υπέρ της οπλοκατοχής.

Όπως ήταν αναμενόμενο χρήστες των social media κατηγόρησαν την Μπένετ για «εξάσκηση του προνομίου των λευκών», καθώς δεν είναι λίγοι οι Αφροαμερικάνοι που έχουν δολοφονηθεί από την αστυνομία καθώς θεώρησε σωστό να τους πυροβολήσουν προκαταβολικά χωρίς να δουν πρώτα αν είναι οπλισμένοι.

Discussing why I took graduation photos with an AR-10 rifle at Kent State and why I support #CampusCarryNow with @foxandfriends this morning. pic.twitter.com/o2RATs3gtK

— Kaitlin Marie (@KaitMarieox) 17 Μαΐου 2018