Έδεσαν παιδόφιλους σε παγκάκι, τους έλουσαν με χρώμα

Δυο καταδικασμένοι παιδόφιλοι που ήταν εδώ και καιρό φυγάδες έπεσαν στα χέρια των κατοίκων βορειοϊρλανδικής κομητείας.

Στο σύντομο βιντεάκι μετά το τέλος του παθήματός τους, όταν τους έχει βρει πια η αστυνομία, ο 48χρονος James White και ο 26χρονος Jason Lydiard είναι καλυμμένοι με μπλε μπογιά και με τα χέρια δεμένα στην κομητεία Armagh της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η αστυνομία δήλωσε πως έφεραν και τραύματα, γι’ αυτό και τους πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Πριν σημειώσει με νόημα πως δεν υπάρχει ποτέ καλή δικαιολογία για να «πάρουν οι πολίτες τον νόμο στα χέρια τους».

Ο τοπικός διοικητής Jill Duffie είπε συγκεκριμένα: «Καταλαβαίνω πως τα αίματα στην περιοχή έχουν ανάψει από το κυνήγι αυτών των αντρών, δεν μπορεί ωστόσο να υπάρξει ποτέ δικαιολογία για βία ή για ανθρώπους που παίρνουν τον νόμο στα δικά τους χέρια. Ερευνούμε ήδη την επίθεση και εργαζόμαστε για την ταυτοποίηση όσων έχουν εμπλακεί».

Police to investigate assault on sex offenders after both taken to hospital - https://t.co/fiF3YlTbE3 pic.twitter.com/eYt6XZawgw

— Armagh I (@ArmaghI) April 29, 2018