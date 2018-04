Tραμπ: Ποτέ δεν είπα πότε θα γίνει μια επίθεση στη Συρία

Απροσδιόριστη, σύμφωνα με νέο tweet του Ντόναλντ Τραμπ, είναι η επίθεση στη Συρία.

Το νέο τιτίβισμα του αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τη χθεσινή προειδοποίηση στη Ρωσία στην οποία έλεγε χαρακτηριστικά: ««Ετοιμάσου Ρωσία, πύραυλοι θα αρχίσουν να έρχονται, όμορφοι, καινούργιοι και έξυπνοι. Δεν πρέπει να είστε εταίροι με ένα τοξικό κτήνος που σκοτώνει το λαό του και το απολαμβάνει!» .

Στο νέο tweet του αναφέρει:

«Ποτέ δεν είπα πότε θα λάβει χώρα μια επίθεση στη Συρία. Μπορεί να είναι πολύ σύντομα ή και καθόλου σύντομα! Σε κάθε περίπτωση, οι ΗΠΑ, υπό την κυβέρνησή μου, έχει κάνει τρομερή δουλειά για να απαλλάξει την περιοχή από το ISIS. Πού είναι το "ευχαριστούμε Αμερική";» έγραψε χαρακτηριστικά σήμερα.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Απριλίου 2018