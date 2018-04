Το τελευταίο δώρο του Στίβεν Χόκινγκ την ώρα της κηδείας του

Τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι αποχαιρετούσαν τον σπουδαίο αστροφυσικό Στίβεν Χόκινγκ σε μία ιδιωτική τελετή στο Κέμπριτζ, ο θρυλικός επιστήμονας προσέφερε δωρεάν ένα πασχαλινό γεύμα αγάπης στους άστεγους της πόλης.

Το γεύμα προετοιμάστηκε από εθελοντές της φιλανθρωπικής οργάνωσης FoodCycle, η οποία αναλαμβάνει συχνά να προσφέρει δωρεάν γεύματα σε όσους το έχουν ανάγκη και προσφέρθηκε από την οικογένεια Χόκινγκ το Σάββατο, σύμφωνα με τη Sun.

«Η Λούσι Χόκινγκ επικοινώνησε μαζί μου και μου ανέφερε ότι η οικογένεια θα επιθυμούσε να κάνει μία δωρεά, ώστε την ώρα της κηδείας του Στήβεν, κάποιοι άστεγοι να τρώνε ένα ζεστό πιάτο φαγητό προσφερόμενο από τον ίδιο», ανέφερε η εκπρόσωπος της FoodCycle, Άλεξ Κόλλις, σχολιάζοντας ότι βρίσκει τη συγκεκριμένη χειρονομία εξαιρετική και απολύτως ταιριαστή με την συμπάθεια που έτρεφε ο καθηγητής Χόκινγκ προς όλους όσους έχουν περάσει μία δύσκολη ζωή.

Thank you to the family of #StephenHawking for so generously supporting today's @FoodCycleCamb lunch in his memory... pic.twitter.com/rStJimtVJ5

— Alex Collis (@AlexCollisCam) 31 Μαρτίου 2018