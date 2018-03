Πυροβολισμοί και ανθρωποκυνηγητό σε πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν

Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε το πανεπιστήμιο και η αστυνομία του Μίσιγκαν των ΗΠΑ, ώστε φοιτητές και πολίτες να μην πλησιάζουν τον χώρο του κάμπους του ιδρύματος. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός «ένοπλου και επικίνδυνου» άντρα αφρικανικής καταγωγής έχει εξαπολύσει η αστυνομία καθώς υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρει το CBS, υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες. Ενώ οι αναφορές μιλούν και για άλλους τραυματίες.

Η αστυνομία, με ανάρτησή της στο twitter, κάλεσε τους σπουδαστές και τους καθηγητές του πανεπιστημίου να απομακρυνθούν από το σημείο και να μείνουν κλεισμένοι στους κοιτώνες τους.



#Breaking: New video @CMUniversity of hunt for double shooting suspect.#Local4 pic.twitter.com/d904tuK74d

— Shawn Ley (@ShawnLeyLive) 2 Μαρτίου 2018