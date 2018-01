Ταξίδι στο… παρελθόν για τους επιβάτες μιας πτήσης πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό

Έχετε σκεφτεί ποτέ πως θα ήταν να ταξιδεύατε… πίσω στον χρόνο; Οι επιβάτες μίας πτήσης των αερογραμμών της Χαβάης το κατάφεραν και μάλιστα χωρίς να αναγκαστούν να μπουν σε κάποια χρονομηχανή. Απίθανο; Κι όμως τα πράγματα είναι πιο απλά απ’ ότι φαίνονται.

Ως γνωστόν η Νέα Ζηλανδία είναι από τις πρώτες χώρες που υποδέχεται κάθε νέο έτος. Αντίθετα τα νησιά της Χαβάης είναι ίσως το τελευταίο σημείο στον πλανήτη που κάνει ρεβεγιόν κάθε χρόνο.

Κάπως έτσι και με τη βοήθεια μιας μικρής καθυστέρησης οι επιβάτες της πτήσης 446 των αερογραμμών της Χαβάης, απογειώθηκαν από το διεθνές αεροδρόμιο του Όκλαντ λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου, και προσγειώθηκαν στη Χαβάη σχεδόν μισή μέρα πριν, δηλαδή την παραμονή πρωτοχρονιάς του 2017.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) 31 Δεκεμβρίου 2017