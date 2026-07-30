Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace) κατέληξε σε συμφωνία για τον «πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα».

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel, η συμφωνία υπογράφηκε νωρίτερα την Πέμπτη από διαπραγματευτές της Χαμάς, του Συμβουλίου Ειρήνης και των μεσολαβητριών χωρών της Μέσης Ανατολής, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Ωστόσο, λίγο αργότερα το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η πρόταση του Συμβουλίου Ειρήνης, που αποτελείται από 15 σημεία για τον αφοπλισμό, δεν καλύπτει τις ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Ως εκ τούτου, παραμένει ασαφές πώς θα μπορέσει να προχωρήσει η εφαρμογή της συμφωνίας.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα ώστε η Γάζα να διοικηθεί επιτέλους από μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης προς όφελος του παλαιστινιακού λαού. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ θα έχει την ασφάλεια που δικαιούται, καθώς η Γάζα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για τρομοκρατικές επιθέσεις», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως πρόσθεσε, «πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί σε προσεκτικά σχεδιασμένες φάσεις. Καθώς θα ολοκληρώνεται ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργάζεται με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια των κατοίκων της Γάζας και των γειτονικών περιοχών».

«Πριν από έναν χρόνο υπήρχε ένας σφοδρός πόλεμος, μια ανθρωπιστική κρίση και όμηροι που κρατούνταν υπό βάναυσες συνθήκες αιχμαλωσίας. Έχουμε σημειώσει ιστορική πρόοδο, αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τους διαμεσολαβητές, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, για τις προσπάθειές τους, καθώς και την ομάδα του, η οποία, όπως είπε, εργάστηκε ακούραστα ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η «ιστορική εξέλιξη».

«Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να αναβιώσει. Βάσει αυτής της συμφωνίας, η Γάζα θα περάσει επιτέλους στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί τον λαό της», κατέληξε.