Μια ομάδα ερευνητικών δημοσιογράφων δημοσίευσε ηχογραφημένη κλήση 94 δευτερολέπτων μεταξύ του Ούγρου ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ, αποκαλύπτοντας συζήτηση για την αποδέσμευση της Γκουλμπαχόρ Ισμάιλοβα, αδελφής του Ρώσου ολιγάρχη Αλίσερ Ουσμάνοφ, από τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ.

Στην κλήση ο Σιγιάρτο εμφανίζεται να διαβεβαιώνει ότι, μαζί με τη Σλοβακία, θα καταθέσει πρόταση στις Βρυξέλλες για τη διαγραφή της από το καθεστώς περιοριστικών μέτρων.

Η διαρροή έρχεται να «κουμπώσει» με προηγούμενη έρευνα της Washington Post, σύμφωνα με την οποία ο Σιγιάρτο φέρεται να ενημέρωνε επί χρόνια τον Λαβρόφ για όσα συζητούνταν κεκλεισμένων των θυρών στα συμβούλια ΥΠΕΞ της ΕΕ, προτείνοντας μάλιστα πιθανούς χειρισμούς της Μόσχας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «ιδιαιτέρως ανησυχητικές» καταγγελίες, ενώ έχουν ήδη διαρρεύσει πληροφορίες ότι η Βουδαπέστη αποκλείεται από ορισμένες ευαίσθητες διαβουλεύσεις λόγω φόβων για διαρροές προς τη Ρωσία.

Ο Σιγιάρτο υπερασπίζεται τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία με τον Λαβρόφ πριν και μετά από κρίσιμες συνεδριάσεις συνιστά «ρουτίνα της διπλωματίας» και ότι απλώς υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ουγγαρίας σε ενέργεια και βιομηχανία.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη σκληρή κριτική του στη στρατηγική κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, την ώρα που οι διαρροές τροφοδοτούν κατηγορίες περί «δούρειου ίππου» της Μόσχας εντός της Ένωσης, με φόντο και τις επερχόμενες εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία.