Αμηχανία προκάλεσε τηλεφωνική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σε εκπομπή του Fox News, όταν, αντί να εστιάσει στον πόλεμο στο Ιράν, προχώρησε σε ένα σχόλιο κολακείας προς την παρουσιάστρια Ντάνα Περίνο.

Σε μια ανύποπτη στιγμή, η παρουσιάστρια της εκπομπής «The Five Show» του Fox News, η οποία είχε διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, ρώτησε τον Τραμπ εάν γνωρίζει για την κατάσταση που βιώνει ο λαός του Ιράν. «Έχετε κάποια εικόνα για το πώς τα πάνε; Έχουν πόσιμο νερό; Έχουν τροφή; Είναι συγκλονιστικό», είπε η Περίνο.

Αντί να απαντήσει ευθέως, ο Τραμπ γύρισε τη συζήτηση σε πιο προσωπικό τόνο, λέγοντας: «Ναι, αλλά προηγουμένως, θυμάσαι που είχαμε δειπνήσει πριν πολλά χρόνια στον Trump Tower, όταν το κτήριο ήταν ακόμη ολοκαίνουργιο;».

«Ναι, πολλά χρόνια πριν», απάντησε η παρουσιάστρια, χωρίς να φαντάζεται τη συνέχεια. Τότε ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν έχεις αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να το πω αυτό, θα είναι το τέλος της πολιτικής μου καριέρας, αλλά ίσως τώρα να είσαι ακόμα πιο όμορφη, εντάξει; Δεν θα το πω όμως, γιατί θα βάλουν τέλος στην πολιτική μου καριέρα. Δεν επιτρέπεται πια να λέμε σε μια γυναίκα ότι είναι όμορφη».

“Do you remember when we had lunch years ago in the base of Trump Tower when it was a brand-new building?”



Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε και σε έναν ακόμη αμφιλεγόμενο ισχυρισμό, λέγοντας ότι ενημερώθηκε από τη CIA πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος. «Και άλλοι πολλοί το λένε», ανέφερε χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, προσθέτοντας ότι αυτό «τον φέρνει (σ.σ. τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ) σε δύσκολη θέση», αφού στο εσωτερικό της χώρας του η ομοφυλοφιλία τιμωρείται αυστηρά.