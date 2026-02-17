Οι πιλότοι φαίνεται πως «πετούν ψηλά» με περισσότερους από έναν τρόπους, καθώς οι πρόσφατες μισθολογικές εξελίξεις στον κλάδο των αερομεταφορών έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Aviation A2Z, μια νέα συλλογική σύμβαση που διαπραγματεύτηκε η Alaska Airlines περιλαμβάνει σημαντικές αυξήσεις αποδοχών, τοποθετώντας τους μισθούς των πιλότων της εταιρείας ανάμεσα στους υψηλότερους της αγοράς.

Οι συγκυβερνήτες, γνωστοί και ως πρώτοι αξιωματικοί, ξεκινούν πλέον με ωριαία αμοιβή περίπου 119,92 δολάρια. Με βάση έναν τυπικό μηνιαίο χρόνο πτήσης περίπου 75 ωρών, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιες αποδοχές που προσεγγίζουν τα 107.900 δολάρια. Όσο περισσότερο παραμένουν στην εταιρεία, τόσο αυξάνονται και οι απολαβές τους, με την Alaska Airlines να έχει την έδρα της στο Σιάτλ.

Οι πιο έμπειροι πρώτοι αξιωματικοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν πτήσεις με μεγαλύτερα αεροσκάφη, αμείβονται με περίπου 171 δολάρια την ώρα, ποσό που μεταφράζεται σε ετήσιες αποδοχές της τάξης των 153.000 δολαρίων, χωρίς να συνυπολογίζονται επιδόματα και μπόνους. Ακόμη υψηλότερες είναι οι αποδοχές για τους κυβερνήτες της εταιρείας, οι οποίοι μετά τις νέες διαπραγματεύσεις λαμβάνουν κορυφαία ωριαία αμοιβή στον κλάδο, ύψους 361,29 δολαρίων. Με 75 ώρες πτήσης τον μήνα, οι ετήσιες βασικές αποδοχές τους φτάνουν τα 324.000 δολάρια.

Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά και να αγγίξει τις 350.000 δολάρια, ενώ για τους πιο ανώτερους κυβερνήτες ξεπερνά ακόμη και τις 400.000 δολάρια. Η αύξηση αυτή προκύπτει από πρόσθετες παροχές, όπως αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, πτήσεις με προσαύξηση, καθήκοντα εκπαιδευτή ή εξεταστή, καθώς και συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας.

Τα οφέλη, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στους μισθούς, σύμφωνα με την nypost. Οι πιλότοι της Alaska Airlines έχουν επίσης πρόσβαση σε προνόμια προσωπικών ταξιδιών, κάλυψη απώλειας άδειας πτήσης, που τους προστατεύει οικονομικά σε περίπτωση που κριθούν ιατρικά ακατάλληλοι για εργασία, καθώς και επιπλέον ευκαιρίες συμπληρωματικού εισοδήματος.

Παρά τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία, η Alaska Airlines δεν είναι η μοναδική αεροπορική εταιρεία που φροντίζει για την οικονομική και επαγγελματική ασφάλεια των πιλότων της. Στα τέλη Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, ένας κυβερνήτης της American Airlines, που πετάει με Boeing 737 και εδρεύει στο Μαϊάμι, ανάρτησε στο Reddit στιγμιότυπο της φερόμενης μισθοδοσίας του. Η εικόνα κοινοποιήθηκε στη συνέχεια στην πλατφόρμα X από τον λογαριασμό Breaking Aviation News & Videos και εμφάνιζε συνολικό ποσό που έφτανε τα 458.000 δολάρια, προκαλώντας αίσθηση.

Πολλοί χρήστες στην πλατφόρμα X σχολίασαν ότι οι πιλότοι αξίζουν τις ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές τους. «Είμαι απολύτως εντάξει με το να πληρώνεται αδρά ο άνθρωπος που έχει τον έλεγχο του μηχανήματος που με κρατά στα 35.000 πόδια στον αέρα», έγραψε ένας επιβάτης. Ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Πηγαίνετε να βγάλετε άδεια πιλότου, παιδιά».