Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στον Βίκτορ Όρμπαν, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία του «απαραίτητη» για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες πριν από κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία. Την ίδια στιγμή, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μιλά για μια «χρυσή εποχή» στις διμερείς σχέσεις, με φόντο νέες συμφωνίες σε ενέργεια και τον στενό δεσμό του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την επίσκεψή του στη Βουδαπέστη, αμέσως μετά τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ο Ρούμπιο στάθηκε δημόσια στο πλευρό του Όρμπαν, τον οποίο περιέγραψε ως κεντρικό κόμβο της αμερικανικής στρατηγικής στην κεντρική Ευρώπη.

«Η επιτυχία σας είναι δική μας επιτυχία» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση της Ουγγαρίας με τον Τραμπ είναι «τόσο ουσιώδης και ζωτική» για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ «τα επόμενα χρόνια». Η παρέμβαση έρχεται ενώ δημοσκοπήσεις δείχνουν το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγκιαρ να προηγείται έως και 10 μονάδες από το κυβερνών Fidesz ενόψει της κάλπης τον Απρίλιο.

Ρούμπιο – Όρμπαν και «χρυσή εποχή» στις σχέσεις

Ο Ρούμπιο μίλησε για μια «χρυσή εποχή σχέσεων» ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουγγαρία, αποδίδοντάς την προσωπικά στον δεσμό του Όρμπαν με τον Τραμπ. Παρά το τυπικό «ανήκει στους Ούγγρους ψηφοφόρους να αποφασίσουν», ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην επιτυχία του Όρμπαν και θα ενδιαφερόταν άμεσα αν κάτι απειλούσε τη «σταθερότητα» της χώρας.

Η επιλογή της Βουδαπέστης και της Μπρατισλάβας, δύο από τις πιο «ανελεύθερες» κυβερνήσεις της ΕΕ, ως πρώτους σταθμούς μετά το Μόναχο, ενισχύει την εικόνα μιας στοχευμένης προσέγγισης του στρατοπέδου Τραμπ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Ο Όρμπαν, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο άξονας με τον Τραμπ

Ο Όρμπαν, ο πιο φιλορωσικός και ευρωσκεπτικιστής ηγέτης της ΕΕ, έχει επανειλημμένα μπλοκάρει ή αποδυναμώσει κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και κινήσεις ενίσχυσης της Ουκρανίας από τις Βρυξέλλες. Ο ίδιος δεν κρύβει τον θαυμασμό του για το κίνημα MAGA, που συχνά παρουσιάζει την Ευρώπη ως ιδεολογικό αντίπαλο.

Την ώρα που ο Τραμπ έχει καταφερθεί κατά ξένων πολιτικών για «ανάμιξη» στις αμερικανικές εκλογές, δεν δίστασε να ανανεώσει δημόσια την υποστήριξή του στον Όρμπαν, λέγοντας ότι τον στήριξε το 2022 και το κάνει «με τιμή» και πάλι.

Ρούμπιο – Όρμπαν: ενέργεια, «συμβούλιο ειρήνης» και ευρωπαϊκή ενόχληση

Ο Όρμπαν ανακοίνωσε ότι με τον Ρούμπιο υπέγραψαν συμφωνίες σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια, μιλώντας για «νέα χρυσή εποχή» στις σχέσεις Ουγγαρίας–ΗΠΑ και ευχαριστώντας προσωπικά τον Τραμπ. Αναφέρθηκε σε «επενδύσεις σε επίπεδο ρεκόρ» και στην αποκατάσταση της «απελευθέρωσης βίζας», ενώ αποκάλυψε ότι η Βουδαπέστη είναι ιδρυτικό μέλος του νεοσύστατου «συμβουλίου ειρήνης» υπό την ηγεσία Τραμπ, για το οποίο ταξιδεύει στην Ουάσιγκτον, όπως γράφουν οι Financial Times.

Στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο υπενθύμισε ότι η ΕΕ δεν συνηθίζει να στηρίζει, ή να μην στηρίζει, συγκεκριμένους υποψηφίους εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, αφήνοντας αιχμές για την αμερικανική πρακτική.