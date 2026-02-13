Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη για να «τεστάρει» τις αντοχές του αποσπάσματος των Πεζοναυτών στην αμερικανική διπλωματική αποστολή, προκαλώντας τους σε ένα challenge που έγινε θέμα viral στα social media.

Φορώντας κοστούμι και γραβάτα, ο πρώην «Πράσινος Μπερές» και πρώην βουλευτής έπεσε για κάμψεις μαζί με τους στρατιώτες και ακολούθησε τον ρυθμό τους σε κάθε επανάληψη χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο.

Βετεράνος των ειδικών δυνάμεων με πολλαπλές θητείες στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, ο Γουόλτς ενσαρκώνει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα firstpost τη στάση «μηδενικής ανοχής» της κυβέρνησης Τραμπ όσον αφορά τη φυσική κατάσταση σε όλες τις βαθμίδες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Δείτε το βίντεο: