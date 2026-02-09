Στο Ομάν μεταβαίνει αύριο, Τρίτη, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί. Η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα αποτελεί τον παραδοσιακό μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Λαριτζανί «θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο σουλτανάτο του Ομάν και θα συζητήσει τις πιο πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και τη διμερή συνεργασία σε διάφορα επίπεδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στον λογαριασμό του στο Telegram.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν την προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο να αναβιώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση συμφωνίας αναφορικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα την ώρα που, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.