Ισραηλινοί αξιωματούχοι Άμυνας προειδοποίησαν τις τελευταίες εβδομάδες τις ΗΠΑ ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν συνιστά υπαρξιακή απειλή και ότι η χώρα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μονομερή στρατιωτική ενέργεια, αν κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, οι ισραηλινές προθέσεις για εξουδετέρωση των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων και της σχετικής βιομηχανικής υποδομής μεταφέρθηκαν στην Ουάσινγκτον μέσα από σειρά υψηλών επαφών. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν μάλιστα και επιχειρησιακά σχέδια που περιλαμβάνουν πλήγματα σε κομβικά κέντρα παραγωγής.

«Είπαμε στους Αμερικανούς ότι θα χτυπήσουμε μόνοι μας αν το Ιράν περάσει την κόκκινη γραμμή στους βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά μία πηγή, διευκρινίζοντας πως το Ισραήλ δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η χώρα «διατηρεί την ελευθερία δράσης» και δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκαταστήσει οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ένας αξιωματούχος της Άμυνας περιέγραψε την τρέχουσα συγκυρία ως «ιστορική ευκαιρία» για ένα καίριο πλήγμα στην πυραυλική υποδομή του Ιράν και για εξουδετέρωση ενεργών απειλών προς το Ισραήλ και γειτονικά κράτη. Στις πρόσφατες συνομιλίες παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και πρόσθετοι στόχοι σχετιζόμενοι με το ιρανικό πρόγραμμα πυραύλων.

Ανησυχία για το ενδεχόμενο “περιορισμένων πληγμάτων” από τον Τραμπ

Την ίδια στιγμή, αρκετοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ανήσυχοι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να επιλέξει ένα μοντέλο περιορισμένων επιχειρήσεων, όπως αυτό που εφαρμόστηκε πρόσφατα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη. Φοβούνται ότι ένα τέτοιο σενάριο θα άφηνε άθικτες τις κρίσιμες δυνατότητες της Τεχεράνης. «Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να χτυπήσει λίγους στόχους, να ανακοινώσει επιτυχία και να αφήσει εμάς να διαχειριστούμε τις συνέπειες – όπως έγινε με τους Χούθι», είπε στρατιωτικός αξιωματούχος, τονίζοντας πως μερικά πλήγματα δεν αρκούν για την εξάλειψη της απειλής.

Με τον Νετανιάχου στις ΗΠΑ ο νέος διοικητής της ισραηλινής αεροπορίας

Στο μεταξύ, ο ταξίαρχος Όμερ Τίσλερ, νέος διοικητής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, αναμένεται να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τίσλερ θα εκπροσωπήσει τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εϊάλ Ζαμίρ, καθώς στη θέση του στρατιωτικού ακόλουθου στην Ουάσινγκτον υπάρχει ακόμη κενό, μετά την απόφαση του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ να μην εγκρίνει τον προτεινόμενο υποψήφιο.