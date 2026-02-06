Με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι δύο χώρες κάθονται σήμερα Παρασκευή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με το Ομάν σε ρόλο διαμεσολαβητή. Ωστόσο, η διαδικασία κρέμεται από μια κλωστή, καθώς οι βαθιές διαφωνίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι, αν και τα αιτήματα της Τεχεράνης έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον μέσω του Ομάν, η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη επισήμως. Κατά τον ίδιο, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις αναμένεται να αρχίσουν μετά τη συνάντηση του επικεφαλής των Αμερικανών διαπραγματευτών με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν.

Παρόλο που αμφότερες οι πλευρές εμφανίζονται έτοιμες να συζητήσουν για το πυρηνικό ζήτημα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να επεκταθεί και σε άλλα «καυτά» θέματα. Όπως ανέφερε την Τετάρτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι ΗΠΑ επιθυμούν οι συνομιλίες να καλύψουν επίσης το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, τη στήριξη σε ένοπλες οργανώσεις της περιοχής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη μεταχειρίζεται τους πολίτες της.

Από την πλευρά της, ιρανική διπλωματική πηγή προειδοποίησε μέσω του Reuters πως οποιαδήποτε εμπλοκή της κεντρικής διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ή άλλων στρατιωτικών παραγόντων της περιοχής στις συνομιλίες θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την όλη διαδικασία.

Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Reuters, καθώς τον περασμένο Ιούνιο οι ΗΠΑ έπληξαν πυρηνικούς στόχους στο Ιράν, συμμετέχοντας στην τελική φάση της 12ήμερης αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ.

Αν και η Τεχεράνη υποστηρίζει πως έχει σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, η ηγεσία της ανησυχεί έντονα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως κάνει πράξη τις απειλές του για νέα πλήγματα, ειδικά λόγω της ενισχυμένης παρουσίας του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή – μια δύναμη που ο ίδιος ο Τραμπ αποκάλεσε «πανίσχυρη αρμάδα».