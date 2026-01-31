Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι άναψε το «πράσινο φως» για την πώληση περίπου 730 αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σε συμφωνία αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια συγκυρία αυξημένης έντασης γύρω από το Ιράν.

Η πώληση, για την οποία ειδοποιήθηκε το Κογκρέσο, «θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ενισχύοντας την ασφάλεια μείζονος συμμάχου εκτός NATO που είναι δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην περιοχή του Κόλπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot (Lockheed Martin) επιτρέπουν την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, μεταξύ άλλων