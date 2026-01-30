Ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Πεπ Γκουαρδιόλα, απέτισε για ακόμη μία φορά φόρο τιμής στον λαό της Παλαιστίνης.

Κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής συναυλίας της πρωτοβουλίας Act x Palestine, ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, με παλαιστινιακό μαντίλι στον λαιμό εξέφρασε τη στήριξή του στα παιδιά της Παλαιστίνης, που έχασαν τους γονείς τους μετά από επιθέσεις του ισραηλινού στρατού.

«Καλησπέρα, ειρήνη σε εσάς. Νομίζω αυτό που σκεφτόμαστε όλοι όταν βλέπουμε, τα τελευταία δύο χρόνια, εικόνες παιδιών στα social media και στην τηλεόραση, να καταγράφονται ενώ προσεύχονται μέσα στα ερείπια λέγοντας «πού είναι η μητέρα μου;» και ακόμη δεν γνωρίζουν», είπε από τη σκηνή.

«Και πάντα σκέφτομαι: γιατί πρέπει να το σκέφτονται αυτά τα παιδιά; Και καταλήγω στο ότι τα αφήσαμε μόνα τους, τα εγκαταλείψαμε», πρόσθεσε ο Γκουαρδιόλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Πεπ Γκουαρδιόλα έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια τις πολιτικές του απόψεις και έχει στηρίξει τους Παλαιστίνιους στον αγώνα τους απέναντι στην ισραηλινή τρομοκρατία.

Το 2018 τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) επειδή φορούσε κίτρινο περιβραχιόνιο σε ένδειξη στήριξης στους φυλακισμένους Καταλανούς υπέρμαχους της ανεξαρτησίας.