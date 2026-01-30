Αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν νέο υποψήφιο δυνητικά κατοικήσιμο πλανήτη σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός από τη Γη, ο οποίος έχει μέγεθος παρόμοιο με αυτό του πλανήτη μας και συνθήκες που θυμίζουν τον Άρη. Ο πλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο και εκτιμάται ότι είναι περίπου 6% μεγαλύτερος από τη Γη.

Η ανακάλυψη έγινε από διεθνή ομάδα επιστημόνων από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία, με τη χρήση δεδομένων που συλλέχθηκαν το 2017 από το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA, στο πλαίσιο της εκτεταμένης αποστολής του που είναι γνωστή ως K2. Σύμφωνα με τη δρ Τσέλσι Χουάνγκ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Southern Queensland (USQ) στην Αυστραλία, ο πλανήτης έχει τροχιά παρόμοια με της Γης, διάρκειας περίπου 355 ημερών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο HD 137010 b έχει «περίπου 50% πιθανότητα να βρίσκεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης» του άστρου γύρω από το οποίο περιστρέφεται. Η δρ Χουάνγκ χαρακτήρισε την ανακάλυψη ιδιαίτερα συναρπαστική, επισημαίνοντας ότι το άστρο του πλανήτη απέχει μόλις περίπου 150 έτη φωτός από το ηλιακό μας σύστημα. Όπως ανέφερε, ο επόμενος καλύτερος γνωστός πλανήτης γύρω από άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο και εντός κατοικήσιμης ζώνης, ο Κέπλερ-186f, βρίσκεται περίπου τέσσερις φορές πιο μακριά και είναι 20 φορές πιο αμυδρός.

Ο HD 137010 b εντοπίστηκε όταν πέρασε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπροστά από το άστρο του, προκαλώντας μια ελάχιστη μείωση στη φωτεινότητά του. Το ασθενές αυτό σήμα εντοπίστηκε αρχικά από ομάδα εθελοντών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, δρ Αλεξάντερ Βένερ, όταν ήταν ακόμη μαθητής λυκείου, σύμφωνα με τον Guardian. Όπως δήλωσε ο ίδιος, συμμετείχε στο πρόγραμμα επιστημονικής συμμετοχής πολιτών Planet Hunters κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής του, εμπειρία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να ακολουθήσει ερευνητική καριέρα, την οποία ολοκλήρωσε με διδακτορικό στο USQ.

Η αρχική αντίδραση της ερευνητικής ομάδας στην ανακάλυψη ήταν δυσπιστία, με τη δρ Χουάνγκ να αναφέρει ότι «δεν μπορεί να είναι αλήθεια». Ωστόσο, μετά από επανειλημμένους ελέγχους των δεδομένων, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «χαρακτηριστικό παράδειγμα διέλευσης πλανήτη». Η σχετική εγγύτητα και φωτεινότητα του άστρου καθιστούν τον πλανήτη κατάλληλο στόχο για παρατηρήσεις από την επόμενη γενιά τηλεσκοπίων, με τη δρ Χουάνγκ να εκτιμά ότι θα είναι από τους πρώτους πλανήτες που θα μελετηθούν όταν η τεχνολογία το επιτρέψει.

Το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ο HD 137010 b είναι πιο ψυχρό και λιγότερο φωτεινό από τον Ήλιο, γεγονός που σημαίνει ότι η επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη είναι πιο κοντά σε εκείνη του Άρη και ενδέχεται να πέφτει κάτω από τους -70 βαθμούς Κελσίου. Η δρ Σάρα Γουέμπ, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο Swinburne, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «πολύ συναρπαστική», επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να επιβεβαιωθεί ο πλανήτης ως εξωπλανήτης, καθώς μέχρι στιγμής έχει ανιχνευθεί μόνο μία διέλευση.

Όπως ανέφερε η δρ Γουέμπ, αν και το γεγονός ότι ο πλανήτης είναι παρόμοιος με τη Γη αποτελεί μια ελκυστική προοπτική, υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να πρόκειται για πλανήτη «υπέρ-χιονόμπαλα», δηλαδή έναν μεγάλο παγωμένο κόσμο με σημαντικές ποσότητες νερού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι παγωμένο. Παρά τη σχετική του εγγύτητα σε γαλαξιακή κλίμακα, η ίδια σημείωσε ότι ένα ταξίδι προς τον πλανήτη θα απαιτούσε δεκάδες χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, με τις ταχύτητες που διαθέτει σήμερα η ανθρωπότητα.