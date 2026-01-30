Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν στο Brooklyn Methodist Hospital, όπως καταγράφονται σε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και δείχνει τα δραματικά λεπτά πριν από τον θανάσιμο πυροβολισμό 62χρονου ασθενούς, ο οποίος κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο και είχε ταμπουρωθεί σε δωμάτιο του νοσοκομείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν η αστυνομία της Νέας Υόρκης δέχτηκε πολλαπλές κλήσεις στο 911 λίγο πριν από τις 17:30. Σε μία από αυτές, εργαζόμενος του νοσοκομείου ανέφερε πως ένας ασθενής έδειχνε αυτοκτονική συμπεριφορά και τραυμάτιζε τον εαυτό του, ζητώντας άμεση αστυνομική συνδρομή, ενώ στο βάθος ακούγονταν κραυγές πανικού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με το υλικό της αστυνομίας, ο άνδρας, ονόματι Μάικλ Λιντς, είχε κλειστεί σε δωμάτιο στον όγδοο όροφο, μαζί με έναν ηλικιωμένο ασθενή και έναν υπάλληλο ασφαλείας. Ήταν αιμόφυρτος και κρατούσε ένα σπασμένο κομμάτι από πορσελάνη τουαλέτας, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αυτοσχέδιο μαχαίρι, εμποδίζοντας την πόρτα να ανοίξει πλήρως.

Στο βίντεο ακούγονται οι αστυνομικοί να του φωνάζουν επανειλημμένα να «ρίξει το μαχαίρι», ενώ τον σημαδεύουν με τα όπλα τους. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, λίγα λεπτά αργότερα ο Λιντς πλησίασε προς το μέρος τους. Τότε, ένας αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά, ενώ δύο άλλοι επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν με taser, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 62χρονος έπεσε στο έδαφος, εξακολουθώντας να κρατά το αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε υπό κράτηση και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο ίδιο νοσοκομείο, ωστόσο λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εξαιτίας του περιστατικού το νοσοκομείο τέθηκε σε κατάσταση lockdown, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν σύμφωνη με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Λιντς ήταν πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το σώμα τη δεκαετία του 1990.