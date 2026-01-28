Ένα αεροπλάνο με 15 άτομα επιβαίνοντες συνετρίβη την Τετάρτη σε ορεινή περιοχή της βόρειας Κολομβίας, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες, σύμφωνα με την κολομβιανή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Το αεροσκάφος – ένα Beechcraft 1900D, που εκτελούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της συνεργαζόμενης με την Satena ιδιωτικής εταιρείας Searca – είχε απογειωθεί από την Κούκουτα (βόρεια, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα) με προορισμό την Οκάνια.

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcract φθάσει στον προορισμό του.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την «πτήση NSE 8849 από την Κούκουτα προς την Οκάνια, το οποίο απογειώθηκε γύρω στις 11:42 (τοπική ώρα, 18:42 στην Ελλάδα) με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05, ανέφερε την τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:54 π.μ. σήμερα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Λα Πλάγια ντε Μπελέμ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο βουλευτής Ντιόχενες Κιντέρο και ο Κάρλος Σαλσέδο, υποψήφιος για το Κογκρέσο στις προσεχείς εκλογές του Μαρτίου.